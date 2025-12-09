Путин заявил, что от русскоязычных переселенцев не должны требовать экзамены

Президент России Владимир Путин выступил против обязательных экзаменов для русскоязычных соотечественников, переезжающих в страну. Об этом он сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает газета «Ведомости».

Поводом для обсуждения стала инициатива главы Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. Он сообщил президенту о случаях, когда детей переселенцев не принимали в школы из-за низких результатов обязательного тестирования.

«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», — сказал Путин.

Как отмечает газета, программа содействия добровольному переселению в Россию соотечественников действует с 2006 года и является одним из инструментов решения демографических задач. Ее реализация строится на региональных программах, согласуемых с федеральным центром.

В сентябре Путин подписал изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь в нее включены граждане, родившиеся и ранее проживавшие на территориях новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

