Калининградцы завоевали золото и серебро на международном турнире по каратэ (фото)

Калининградцы завоевали золото и серебро на международных соревнованиях по каратэ Russian Open Cup 2026. В них приняли участие около 1800 спортсменов из 17 стран и 35 регионов России. Турнир проходил в Москве в течение четырёх дней, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Роман Тимербулат занял первое место в категории „14-15 лет“, выступая в абсолютной весовой категории. Наш земляк провёл четыре поединка: первого противника из Москвы победил на ипон уже на 10 секунде, следом по решению судей прошёл соперников с Камчатки и Краснодарского края. В финале чисто победил ещё одного москвича», — говорится в сообщении.

До финала возрастной категории «16-17 лет» добрался Алекс Лузин. Выступая в весовой категории до 65 кг, калининградец выполнил норматив «Кандидата в мастера спорта». На пути к финалу он выиграл три боя решением судей в основное время у спортсменов из Краснодарского края и Ростовской области, а в финале уступил ещё одному представителю Краснодарского края.