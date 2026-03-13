Отделение Гусевской районной больницы назвали одним из лучших в стране

Фото пресс-службы областного правительства
Первичное сосудистое отделение Гусевской центральной районной больницы удостоилось высокой оценки в ходе IV Всероссийского конгресса с международным участием «Инсульт и цереброваскулярная патология». Масштабное мероприятие, которое проходит в Новосибирске, собрало ведущих специалистов в сфере лечения инсульта и других острых нарушений мозгового кровообращения, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Свой опыт в этой области представили главный внештатный специалист области по рентгенэндоваскулярной хирургии, заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Гусевской центральной районной больницы Максим Агарков и руководитель первичного сосудистого отделения (ПСО) медучреждения, невролог Заурбек Боров.

В итоге, среди 477 первичных сосудистых отделений страны наше заняло второе место в номинации «Лучшее первичное сосудистое отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения». Отделение ПСО Гусевской больницы рассчитано на 30 коек и работает на восток области: Нестеров, Гусев, Черняховск, Озерск, Краснознаменск, Неман, Советск и Славск. За год здесь проведено более тысячи операций, врачи лечат острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, инсульты, а также спасают людей от ампутации.


