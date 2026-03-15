Около 700 жительниц региона прошли обследования в День женского здоровья

Около 700 жительниц Калининградской области приняли участие в акции «Единый день женского здоровья» (16+), которая прошла в регионе 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В этот день специалисты поликлиник и женских консультаций принимали пациенток без предварительной записи. Женщины могли получить консультации акушеров-гинекологов и терапевтов, а также пройти маммографию и ультразвуковое исследование.

По словам министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, акция направлена на повышение охвата профилактическими обследованиями.

Как передает пресс-служба, во время обследований у нескольких пациенток выявили патологические изменения. Одну из женщин госпитализировали — ранее она долгое время связывала ухудшение самочувствия с усталостью.

Кроме того, участницы акции могли сдать мазки на цитологию, флору и инфекции, передаваемые половым путем. Часть женщин пригласят на дополнительное углубленное обследование.

В министерстве напомнили, что проверить состояние здоровья можно в медицинских учреждениях области в будние дни с 8:00 до 20:00 и по субботам с 9:00 до 14:00.

Акцию организовали по инициативе министерства здравоохранения Калининградской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».