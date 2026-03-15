Около 700 жительниц региона прошли обследования в День женского здоровья

Фото: пресс-служба регионального министерства здравоохранения
Все новости по теме: Медицина

Около 700 жительниц Калининградской области приняли участие в акции «Единый день женского здоровья» (16+), которая прошла в регионе 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В этот день специалисты поликлиник и женских консультаций принимали пациенток без предварительной записи. Женщины могли получить консультации акушеров-гинекологов и терапевтов, а также пройти маммографию и ультразвуковое исследование.

По словам министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, акция направлена на повышение охвата профилактическими обследованиями.

Как передает пресс-служба, во время обследований у нескольких пациенток выявили патологические изменения. Одну из женщин госпитализировали — ранее она долгое время связывала ухудшение самочувствия с усталостью.

Кроме того, участницы акции могли сдать мазки на цитологию, флору и инфекции, передаваемые половым путем. Часть женщин пригласят на дополнительное углубленное обследование.

В министерстве напомнили, что проверить состояние здоровья можно в медицинских учреждениях области в будние дни с 8:00 до 20:00 и по субботам с 9:00 до 14:00.

Акцию организовали по инициативе министерства здравоохранения Калининградской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter