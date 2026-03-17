В Калининграде пройдет День Балтийского моря с лекциями ученых

В Информационном центре по атомной энергии Калининграда 19 марта пройдет встреча с учеными «ИЦАЭ OPEN: День Балтийского моря» (16+). Участники смогут обсудить экологическое состояние Балтики, изменения береговой линии региона и природные процессы, влияющие на побережье.

Участникам расскажут о состоянии экосистемы Балтики, причинах изменений береговой линии и современных экологических вызовах, с которыми сталкивается море. Как отмечают организаторы, отдельное внимание планируется уделить процессам разрушения и намыва пляжей, которые жители региона наблюдают в последние годы.

Программа начнется в 14:00 лекцией кандидата биологических наук Дмитрия Филиппенко, посвященной устройству экосистемы Балтийского моря и факторам, влияющим на ее уязвимость. В 15:00 кандидат географических наук, заместитель директора ГБУ КО «Балтберегозащита» Евгений Бурнашов расскажет о формировании побережья Калининградской области, изменении береговой линии и применяемых технологиях берегозащиты.

Завершится встреча тематическим квизом о природе Балтики, ее обитателях и природных процессах, который проведет доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры КГТУ Надежда Цветкова.

Участие в мероприятии бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на сайте организаторов. Количество мест ограничено. Начало — в 14:00.