Стало известно, на сколько оштрафовали калининградских перевозчиков за год

За 2025 год калининградских перевозчиков оштрафовали на 3,6 млн рублей за нарушения условий муниципальных контрактов. Об этом сообщил директор Центра организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП) Константин Папшев на заседании комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«В 2025 году специалистами учреждения проведено 1 116 выездных контрольных мероприятий. В отношении перевозчиков составлено 557 актов контроля. Перевозчики в общей сложности оштрафованы на сумму 3,6 млн», — отметил Папшев. Годом ранее показатель был на уровне 3,8 млн рублей.

«Вы не продумали вопрос об увеличении суммы штрафов за недобросовестное выполнение перевозчиками своих обязательств? — спросил глава города Олег Аминов, выслушав доклад. — Я понимаю, что эти штрафы регламентированы аукционными обязательствами, в которых они участвуют. Но всё же, может быть, на следующие аукционы есть смысл увеличить сумму штрафов, чтобы исключить некачественное исполнение или оказание услуг для пассажиров».

«Принимается», — ответил Константин Папшев.

Самым добросовестным перевозчиком областного центра Олег Аминов назвал предприятие «Калининград-ГорТранс».

