Власти Калининграда не готовы вернуть трамвай на улицу Киевскую

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Калининградский трамвай

Калининградские власти пока не готовы думать о возвращении трамвая в бывший Балтийский район. Предложение рассмотреть эту возможность поступило от одного из журналистов в пятницу, 20 марта, во время рабочего выезда в парк имени Юрия Гагарина. По словам журналиста, реконструированный парк может стать точкой притяжения, однако к нему ходит лишь автобус № 19.

«По поводу возврата трамвая сюда я, наверное, сказать положительно не смогу, — ответила на предложение глава администрации города Елена Дятлова. — Такого рода решение не принято. Решение по развитию трамвайной сети города принимается в Генплане. Чтобы сюда попал трамвай, нужна масштабная реконструкция путепровода на улице Киевской. Сейчас там, если помните, нет трамвайных путей. Там, где были трамвайные пути, организовано реверсивное движение. Готовы ли мы убрать реверс?»

При этом Дятлова согласилась с доводами о слабой транспортной доступности парка и предложила своим подчиненным пересмотреть схему организации движения общественного транспорта в этом районе.

Напомним, что ранее горвласти сообщали, что до 2035 года намерены развивать трамвайное движение в два этапа. При этом во второй этап входит не возвращение трамвая на улицу Киевскую, а демонтаж трамвайных путей на ней, а также на улицах Тельмана, Суворова и на проспекте Победы.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

