Власти Калининграда не готовы вернуть трамвай на улицу Киевскую

Калининградские власти пока не готовы думать о возвращении трамвая в бывший Балтийский район. Предложение рассмотреть эту возможность поступило от одного из журналистов в пятницу, 20 марта, во время рабочего выезда в парк имени Юрия Гагарина. По словам журналиста, реконструированный парк может стать точкой притяжения, однако к нему ходит лишь автобус № 19.

«По поводу возврата трамвая сюда я, наверное, сказать положительно не смогу, — ответила на предложение глава администрации города Елена Дятлова. — Такого рода решение не принято. Решение по развитию трамвайной сети города принимается в Генплане. Чтобы сюда попал трамвай, нужна масштабная реконструкция путепровода на улице Киевской. Сейчас там, если помните, нет трамвайных путей. Там, где были трамвайные пути, организовано реверсивное движение. Готовы ли мы убрать реверс?»

При этом Дятлова согласилась с доводами о слабой транспортной доступности парка и предложила своим подчиненным пересмотреть схему организации движения общественного транспорта в этом районе.