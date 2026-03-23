Исследование: иностранцы приезжают в Калининград за медуслугами и жильем

Иностранцы приезжают в Калининградскую область за медицинскими услугами или жильем. Они также могут рассматривать аэропорт Храброво как «аэропорт подскока» на пути следования в другие регионы России. Это следует из исследования министерства экономического развития РФ и сервиса путешествий «Туту».

«Из иностранцев подавляющее большинство — бывшие соотечественники (в основном граждане Германии, Польши, Литвы), прибывающие в том числе за медуслугами или приобретающие в Калининградской области жилье, либо рассматривающие Храброво как „аэропорт подскока“ на пути следования в другие регионы России. Прибывают на личном автомобиле. Из стран СНГ на первом месте — белорусы», — следует из исследования.

Регион позиционируется как «Русская Балтика». Чаще всего в Калининградскую область приезжают туристы в возрасте от 40 до 45 лет. При этом, как следует из исследования, в области фокус делается на молодых активных туристах от 25 до 35 лет. Средний доход туристов составляет примерно 120 тыс. рублей в месяц. Женщины приезжают чаще мужчин (60 и 40% соответственно).

Подавляющее большинство путешественников (95%) — жители других регионов России. В основном они приезжают из Москвы (22,5%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (12-12,5%), Свердловской, Саратовской, Ленинградской, Белгородской областей (суммарно 12%). 


