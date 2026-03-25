Синоптики рассказали о резком похолодании и вероятности мокрого снега

С четверга в Калининграде и области начнётся похолодание, которое может привести к осадкам в виде мокрого снега на следующей неделе. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Воздушная масса сменится на более прохладную (северную умеренную), так что температурный фон в конце недели ощутимо снизится и вернётся в рамки климатической нормы: ночи будут холодными, с заморозками до 0...-3℃, а в разгар дня температура будет подниматься до умеренных +8...+11℃ в Калининграде и области (на побережье прохладнее, особенно в пятницу, до +5...+8℃)», - говорится в сообщении.

Похолодание продолжится и на следующей неделе. Уже в понедельник ожидается выход атлантического циклона к Балтике, в тыловую часть которого поступит неустойчивая северная воздушная масса, а осадки могут переходить в дождь и мокрый снег.

«Дневной температурный фон во второй половине грядущей недели по оптимистичным сценариям будет достигать +5...+8℃ (по другим до +3...+5℃), ночью ожидаются заморозки, высока вероятность кратковременных смешанных осадков в виде дождя/ мокрого снега/ крупы. Как долго продлится похолодание — пока сказать сложно, в долгосрочных расчётах моделей положительная аномалия прослеживается к середине и второй половине месяца», — добавили синоптики.