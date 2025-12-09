Более 1 млн монет сдали в банки во время «Монетных недель» жители области

Более 1 млн монет сдали в банки во время «Монетных недель» жители области

Жители Калининградской области принесли в банки в 2025 году почти 1,1 млн монет на сумму 6,3 млн рублей. Итоги года подвели в отделении по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ после завершения осенней «Монетной недели».

В период осенней акции «Монетная неделя» жители Калининградской области сдали в банки более 380 тыс. монет. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, далее идут номиналы 1 рубль, 5 рублей и 2 рубля. Впервые в один из банков-участников акции принесли и 25-рублевые монеты.

«Популярность акции растет. Всего во время весенней и осенней акций в 2025 году калининградцы принесли в банки почти 1,1 млн монет на общую сумму более 6,3 млн рублей. Это около шести тонн мелочи. По сравнению с прошлым годом количество собранных монет увеличилось почти на 80%, а сумма в два раза. Теперь металлические деньги не будут просто лежать без дела. Они будут работать, выполняя свою основную функцию — служить средством платежа и размена в расчетах», — сообщил управляющий Отделением Калининград Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

«Монетная неделя» проходит по всей стране два раза в год. В ней участвуют банки и торговые сети. В банках можно не только обменять мелочь на банкноты, но и зачислить деньги на счет. В осенней «Монетной неделе» участвовали 56 банковских отделений области. Некоторые банки и магазины и сейчас продолжают принимать мелочь. Адреса участников и условия доступны на сайте монетная неделя.рф.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter