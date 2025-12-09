Более 1 млн монет сдали в банки во время «Монетных недель» жители области

Жители Калининградской области принесли в банки в 2025 году почти 1,1 млн монет на сумму 6,3 млн рублей. Итоги года подвели в отделении по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ после завершения осенней «Монетной недели».



В период осенней акции «Монетная неделя» жители Калининградской области сдали в банки более 380 тыс. монет. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, далее идут номиналы 1 рубль, 5 рублей и 2 рубля. Впервые в один из банков-участников акции принесли и 25-рублевые монеты.

«Популярность акции растет. Всего во время весенней и осенней акций в 2025 году калининградцы принесли в банки почти 1,1 млн монет на общую сумму более 6,3 млн рублей. Это около шести тонн мелочи. По сравнению с прошлым годом количество собранных монет увеличилось почти на 80%, а сумма в два раза. Теперь металлические деньги не будут просто лежать без дела. Они будут работать, выполняя свою основную функцию — служить средством платежа и размена в расчетах», — сообщил управляющий Отделением Калининград Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.