ФАС сообщила о снижении цен на ряд жизненно необходимых лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов после обновления перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение принято на фоне расширения перечня ЖНВЛП, цены на препараты из которого регулируются государством. Обновление списка позволило распространить ценовой контроль на лекарственные формы, ранее не подпадавшие под регулирование.

«Это стало возможным в результате агрегации перечня ЖНВЛП и проведения ведомством экономического анализа», — отметили в ФАС.

Как пояснили в службе, ранее в перечень включались только отдельные лекарственные формы, тогда как аналогичные препараты с другими наименованиями производители могли реализовывать по самостоятельно установленным ценам. После вступления в силу 24 февраля 2026 года распоряжения правительства РФ с обновленным перечнем была сформирована нормативная база, позволяющая учитывать агрегированные формы препаратов.

В ФАС сообщили, что ведомство рассмотрело цены производителей лекарств, применяемых для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения онкологических, респираторных, инфекционно-воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний, и провело их экономический анализ.

В результате стоимость ряда препаратов была снижена: цена на отечественный оригинальный препарат «Полиоксидоний» (флакон раствора 6 мг/мл) уменьшилась на 37%, на «Перекись водорода» (спрей 3%) — на 11%, на дженерик «Периндоприл» (30 капсул по 8 мг) — на 45%, на «Морфин» (2 флакона по 20 мг/мл) — на 49,8%, а на «Сафнело» (шприц-ручка 120 мг) — на 22%.

Кроме того, цена на препарат «Калквенс Т» (60 таблеток) согласована на уровне на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а «Симбикорт рапихалер» в двух дозировках — в среднем на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году.

«Агрегация перечня ЖНВЛП и проведение ФАС России экономического анализа позволили снизить цены на ранее не отнесенные к перечню лекарственные формы препаратов, что повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — подчеркнули в службе.