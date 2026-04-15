БФУ им. Канта увеличивает число бюджетных мест до 2562 в 2026 году

В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в 2026 году предусмотрено 2562 бюджетных места, что на 70 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил врио проректора по образовательной деятельности вуза Максим Лисогор на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, ключевым изменением стало не столько увеличение общего числа мест, сколько перераспределение их структуры. «Мне кажется, не столько увеличение их [родителей и абитуриентов — прим. «Нового Калининграда] должно беспокоить, сколько внутреннее перераспределение этих бюджетных мест. В 2026 году эта структура сильно изменилась. Мы действительно запросили на конкурсной основе и получили эти места, больше на инженерно-технические, естественно-научные направления. Это было осознанное решение университета», — отметил Лисогор.

При этом количество мест на социально-гуманитарные направления несколько сократилось. В вузе подчеркивают, что такие изменения связаны с ориентацией на запросы рынка труда и не являются неожиданными.

В университете также рекомендуют абитуриентам обращать внимание на конкурс по конкретным образовательным программам, поскольку изменения в распределении мест могут быть существенными.

«Я бы советовал абитуриентам и родителям посмотреть, сколько мест выделено на интересующие их программы, потому что в некоторых случаях изменения достаточно серьезные», — добавил представитель вуза.

Большая часть бюджетных мест — около 75% — предназначена для программ базового высшего и среднего профессионального образования. Оставшиеся 25% приходятся на магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

