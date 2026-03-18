Стало известно, во сколько обойдётся властям запуск нового автобусного маршрута

Власти Калининграда планируют потратить на заключение контракта на перевозку пассажиров по маршруту № 22 78 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по финансам горадминистрации Алексей Данилов на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского совета депутатов в среду, 18 марта.

Изменения, которые предлагается внести в бюджет городского округа на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, рассмотрит совет депутатов Калининграда.

Как сообщалось ранее, новый автобусный маршрут № 22 свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой и фактически будет заменой маршрута № 70.

Нововведение призвано снизить долю маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса. Автобус, как ожидается, будет следовать от дворца спорта «Янтарный» до остановки «Силикатный завод» (маршрутка № 70 ходит до ул. Тихоокеанской).

Предполагается, что движение по маршруту будут осуществлять автобусы среднего класса. Предприятие «Калининград-ГорТранс» планировало приобрести их по договору лизинга. Как сообщалось ранее, речь идёт о 12 автобусах. При этом от идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Изначально запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года. Затем срок перенесли на апрель. Лизинговая компания планировала передать Калининграду 12 новых автобусов до конца марта.