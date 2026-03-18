Стало известно, во сколько обойдётся властям запуск нового автобусного маршрута

Стало известно, во сколько обойдётся властям запуск нового автобусного маршрута

Власти Калининграда планируют потратить на заключение контракта на перевозку пассажиров по маршруту № 22 78 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по финансам горадминистрации Алексей Данилов на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского совета депутатов в среду, 18 марта.

Изменения, которые предлагается внести в бюджет городского округа на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов, рассмотрит совет депутатов Калининграда.

Как сообщалось ранее, новый автобусный маршрут № 22 свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой и фактически будет заменой маршрута № 70.

Нововведение призвано снизить долю маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса. Автобус, как ожидается, будет следовать от дворца спорта «Янтарный» до остановки «Силикатный завод» (маршрутка № 70 ходит до ул. Тихоокеанской).

Предполагается, что движение по маршруту будут осуществлять автобусы среднего класса. Предприятие «Калининград-ГорТранс» планировало приобрести их по договору лизинга. Как сообщалось ранее, речь идёт о 12 автобусах. При этом от идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Изначально запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года. Затем срок перенесли на апрель. Лизинговая компания планировала передать Калининграду 12 новых автобусов до конца марта.

Самое читаемое:

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter