Дятлова назвала дату завершения отопительного сезона

В Калининграде с понедельника, 4 мая, завершается отопительный сезон. Решение принято на основании официальных данных синоптиков: в регион пришло устойчивое потепление. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем телеграм-канале.

Дятлова отметила, что завершение отопительного сезона — это «достаточно сложный технологический процесс», который требует участия сотрудников управляющих компаний. При этом специалисты «Калининградтеплосети», по ее словам, продолжают работать в штатном режиме, в том числе в праздничные дни.

«Что касается оплаты за 4 майских дня: тот, кто платит по счётчику — заплатит ровно по счётчику за потреблённое тепло и ни копейки больше, а тот кто платит по нормативу — не заплатит ничего. В соответствии с законом, „нормативщики“ оплачивают весь зимний сезон целиком, но делают это семью равными частями с октября по апрель и неважно сколько именно дней тот продлился», — добавила глава администрации.

Как сообщал ранее председатель комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максим Федосеев, отопительный сезон планировалось завершить как раз 4 мая.

Текущий отопительный сезон в Калининграде в связи с многочисленными обращениями граждан был начат 2 октября.

Напомним, отопительный сезон можно завершать в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше +8°С. «Калининградтеплосеть» проводит подачу тепла по температурному графику в зависимости от температуры воздуха.