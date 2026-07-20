В Калининграде вынесен приговор участникам ОПГ, занимавшейся незаконной миграцией

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор пяти жителям региона. Три мужчины и две женщины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК, уточнив, что преступления были выявлены и задокументированы областным УФСБ.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2025 года подельники за денежное вознаграждение помогли заключить фиктивные гражданско‑правовые договоры 23 иностранным гражданам. Впоследствии данные сведения были переданы в миграционные органы, и иностранцы получили возможность незаконно оформить патенты либо избежать аннулирования ранее выданных. При этом органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением мигрантами российского законодательства.

Приговором суда 53‑летнему организатору преступной группы, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в общей сумме 3,9 млн рублей.

Остальным соучастникам с учетом роли каждого по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 4 лет до 5 лет 6 месяцев и штрафы в размере от 200 тыс. до 3,1 млн рублей.