Дятлова о незаконной торговле: никакая администрация не сможет ее победить без жителей

Власти Калининграда в очередной раз признались, что они не в силах победить незаконную торговлю на улицах города. В пятницу, 17 июля, глава администрации города Елена Дятлова заметина на новой светло-серой тротуарной плитке у гостиницы «Калининград» следы раздавленной черешни и сделала вывод, что нелегальные торговцы фруктами исчезли незадолго до ее появления на углу Ленинского проспекта и улицы Шевченко. При этом Дятлова отметила, что победить торговцев-нелегалов чиновники смогут только в том случае, если им помогут сами калининградцы.

«Никакая администрация самостоятельно не сможет победить незаконную торговлю. Есть ровно один способ: если каждый пройдет мимо и не купит. Вот тогда незаконной торговли не будет. Калининградцы должны ответить честно, что им нужно. Им нужна эта незаконная торговля, когда каждый поддерживает рублем? Тогда не надо говорить администрации „Когда вы уберете их с наших улиц“. Либо мы все вместе принимаем решение, как мы хотим жить, и тогда не будет экономического смысла вести эту торговлю», — заявила Дятлова.

Отметим, что в середине июля руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура на пресс-конференции заявила, что эпидемиологи не рекомендуют покупать ягоды, фрукты, овощи, рыбу и другую продукцию у продавцов, торгующих в несанкционированных местах. Такие товары, по ее словам, могут храниться с нарушением санитарных требований и стать причиной кишечных инфекций.

В конце мая этого года специалист отдела контроля в сфере благоустройства администрации Марина Яковлева сообщила, что нелегальные торговцы в Калининграде идут на использование недобросовестных схем. Например, ставят за прилавки несовершеннолетних, чтобы уйти от административной ответственности.