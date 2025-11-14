Правительство РФ списало Калининградской области 3,16 млрд рублей долга

Калининградская область вошла в число 15 регионов, которым правительство РФ списало долги по бюджетным кредитам на общую сумму порядка 28 млрд рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным 10 ноября, опубликовано на сайте правительства РФ.

Объём списанных средств для Калининградской области составил 3 161 145 754 рубля. Среди получателей помощи также Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, Волгоградская, Орловская, Пензенская, Ивановская, Омская, Томская, Псковская и Смоленская области.

По программе поддержки регионов правительство может списать две трети их задолженностей, пишет «Коммерсант». Освободившиеся средства субъекты РФ могут направить на улучшение инфраструктуры, сферы ЖКХ, закупку общественного транспорта, а также на переселение граждан из аварийного жилья.

В начале года по поручению президента Владимира Путина правительство утвердило правила списания регионам части предоставленных им бюджетных кредитов. Речь идет о «прощении с условиями» двух третей долга, сформировавшегося на 1 марта 2024 года. По оценкам Минфина, объём высвобожденных средств составит в 2025–2029 годах 1,1 трлн руб. Министерство подсчитало, что общий объём госдолга регионов на 1 января 2025 года составлял 3,15 трлн руб.

На 1 ноября 2025 года государственный долг Калининградской области составлял более 22 млрд рублей. Такие данные приводит региональный минфин.