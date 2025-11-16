Минфин назвал сумму поступлений, ожидаемых от технологического сбора

Сумма дополнительных налоговых поступлений в результате введения технологического сбора составит 20 млрд рублей в 2026 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.



Предполагается, что нормы вступят в силу с сентября 2026 года. В последующие годы правительство прогнозирует более высокие поступления: 88 млрд рублей в 2027 году и 110 млрд в 2028-м. Всего в 2026-2028 гг. доходы бюджета от введения сбора составят около 218 млрд рублей.

Средства от технологического сбора направят, в частности, на финансирование мер в сфере развития радио- и микроэлектроники. Согласно предложенным поправкам, платить сбор нужно будет компаниям и ИП при ввозе или производстве промышленной продукции, перечень которой утвердит правительство. Поступления будут направляться в федеральный бюджет. Размеры технологического сбора будут также устанавливаться правительством в виде фиксированного значения за единицу товара в зависимости от его вида. По словам Сазанова, максимальное значение составит 5000 рублей.



Администратором сбора (в том числе в части создания необходимой нормативной базы) станет Минпромторг.

Сбор планируется вводить в России поэтапно. Сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей.