В России намерены ввести технологический сбор

Власти определились, как именно реализовать механизм технологического сбора, о необходимости которого для защиты отечественной индустрии в июле говорило руководство Минпромторга. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, а Минфин внес 6 ноября на рассмотрение правительства. Об этом сообщают «Ведомости».

Технологический сбор планируется вводить в России поэтапно. Сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Как отметили в министерстве, поэтапное введение сбора позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм.

«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», — рассказали в Минпромторге.

«До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения — на детали и на готовое изделие, будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки конкретного механизма реализации второго этапа», — подчеркнули в министерстве.

Механизм взимания технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ. Средства будут направляться на госпрограммы поддержки развития отрасли. «Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли», — отметили в Минпромторге.

