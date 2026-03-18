За четыре года объем грузоперевозок в Калининградскую область упал в 1,6 раза

Объём перевозок в направлении Калининградской области в 2021 году составлял 15,2 млн тонн, в 2025 году он составил уже 9,5 млн тонн, снизившись за четыре года в 1,6 раза. Такую информацию озвучил на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты начальник регионального управления ФГУП «Росморпорт» Андрей Мошков.

«Основное падение — в структуре железнодорожных перевозок», — отметил он. По его словам, в объемах, которые перевозились по железной дороге в 2021 году, большую долю занимали импортные и экспортные грузы, которые отгружались с портовых терминалов порта Калининград. «С учётом известных событий фактически идёт постоянное снижение объёмов импорта и экспорта „из“ и „в“ Калининградскую область», — сказал Мошков.

При этом он обратил внимание, что идет перераспределение грузопотока между автомобильными, железнодорожными и морскими перевозками. В частности, наблюдается постоянная динамика по увеличению морских перевозок: в 2025 году они составили 4,9 млн тонн. «Увеличение, естественно, происходит за счёт переориентации грузов сухопутного транзита по железной дороге и сухопутного транзита, перевозимого автомобильным транспортом», — отметил он.

Мошков добавил, что автомобильные перевозки существенно падают. По прогнозам на 2026 год, на их долю в общем объеме придется «только около 1 млн тонн».