Полиция объявила в розыск водителя, насмерть сбившего 83-летнюю скутеристку

Полиция объявила в розыск водителя, насмерть сбившего 83-летнюю скутеристку
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
Все новости по теме: ДТП

Под Краснознаменском неизвестный водитель совершил смертельное ДТП и скрылся с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в четверг в 13:50 на 0 км 900 метров автодороги «Объезд города Краснознаменск» неустановленный водитель допустил наезд на электроскутер под управлением 83-летней женщины, которая выезжала со второстепенной дороги на главную. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель неустановленного транспортного средства скрылся с места ДТП.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться в ОГИБДД МО МВД России «Неманский» по телефонам 84016222444, 84016222102.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter