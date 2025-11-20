Полиция объявила в розыск водителя, насмерть сбившего 83-летнюю скутеристку

Под Краснознаменском неизвестный водитель совершил смертельное ДТП и скрылся с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в четверг в 13:50 на 0 км 900 метров автодороги «Объезд города Краснознаменск» неустановленный водитель допустил наезд на электроскутер под управлением 83-летней женщины, которая выезжала со второстепенной дороги на главную. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель неустановленного транспортного средства скрылся с места ДТП.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться в ОГИБДД МО МВД России «Неманский» по телефонам 84016222444, 84016222102.