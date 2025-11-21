Полиция разыскала водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП под Краснознаменском

Полиция разыскала водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП под Краснознаменском
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
Все новости по теме: ДТП

Правоохранители установили личность водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП под Краснознаменском. Им оказался 54-летний житель Немана. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в четверг, 20 ноября, в 13:41 на окружной дороге Краснознаменска. Предварительно установлено, что грузовой автомобиль, двигавшийся со стороны ул. Советской в сторону ул. Калининградской, допустил столкновение с оснащенным сиденьем электросамокатом, которым управляла 83-летняя жительница пос. Хлебниково, после чего скрылся. Пенсионерка скончалась от полученных травм до приезда медиков.

Напомним, как сообщала ранее Госавтоинспекция области, женщина 1942 года рождения «в нарушение требования дорожного знака 2.4 „Уступите дорогу“ выехала со второстепенной дороги».

Сотрудниками полиции водитель грузового автомобиля был установлен по горячим следам. Им оказался 54-летний местный житель. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места совершения». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter