Полиция разыскала водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП под Краснознаменском

Правоохранители установили личность водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП под Краснознаменском. Им оказался 54-летний житель Немана. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в четверг, 20 ноября, в 13:41 на окружной дороге Краснознаменска. Предварительно установлено, что грузовой автомобиль, двигавшийся со стороны ул. Советской в сторону ул. Калининградской, допустил столкновение с оснащенным сиденьем электросамокатом, которым управляла 83-летняя жительница пос. Хлебниково, после чего скрылся. Пенсионерка скончалась от полученных травм до приезда медиков.

Напомним, как сообщала ранее Госавтоинспекция области, женщина 1942 года рождения «в нарушение требования дорожного знака 2.4 „Уступите дорогу“ выехала со второстепенной дороги».



Сотрудниками полиции водитель грузового автомобиля был установлен по горячим следам. Им оказался 54-летний местный житель. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места совершения». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.