Власти региона прогнозируют рост объёма производства рыбной продукции

По итогам 2025 года власти Калининградской области прогнозируют рост объёма производства рыбной продукции на 10,5 %. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Алексея Беспрозванных.

По официальным данным, объём производства переработанной и консервированной рыбы, а также ракообразных и моллюсков за январь-ноябрь 2025 года в Калининградской области составил 299,54 тыс. тонн.

«По итогам 2025 года прогнозируем рост объёма производства рыбной продукции на 10,5 % к уровню 2024 года. Это говорит о том, что наша стратегия поддержки местных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий даёт результаты. Рыбохозяйственный комплекс региона сегодня активно модернизируется, в том числе и за счёт субсидий государства. Эти меры поддержки позволяют наращивать производство и делать рыбу доступнее для калининградцев», — отметил глава региона.

Как сообщили в агентстве по рыболовству Калининградской области, увеличение показателей производства отмечается в том числе и по мороженой рыбе — 173,421 тыс. тонн (15 % к уровню прошлого года), рыбных консервов — 43,683 тыс. тонн (рост — 9,1 %), а также рыбных пресервов — 4,412 тыс. тонн (41 % к уровню 2024 года).

Напомним, в январе 2026 года в в пос. Прудное Гвардейского муниципального округа был открыт новый завод по выращиванию товарной рыбы мощностью 100 тонн продукции в год. Предполагается, что в конце года форель поступит на прилавки калининградских магазинов. Со временем компания «Русинг» планирует увеличить объём производства в пять раз.