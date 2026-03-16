В регионе выявили «многопрофильное предприятие», производившее контрафактный алкоголь

В Калининградской области обнаружили «многопрофильное предприятие», которое нелегально производило на продажу спиртное и торговало немаркированными сигаретами. Задержаны шестеро местных жителей, которые подозреваются в незаконном обороте спирта, спиртосодержащей и табачной продукции, совершенном в особо крупном размере организованной группой. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Предварительно установлено, что злоумышленники закупали оптовые партии этилового спирта. Из него кустарным способом с помощью красителей и ароматизаторов изготавливали алкогольные напитки, не имея соответствующих лицензий и разрешений. Контрафакт с этикетками известных брендов, а также сигареты без маркировки продавали частным лицам и предпринимателям.

Подозреваемые задержаны оперативниками при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В используемых ими помещениях и автомобилях обнаружено и изъято более 24 тонн спирта, свыше 600 литров готовой спиртосодержащей продукции, тара с этикетками, производственное оборудование, порядка 2,5 тысячи пачек табачных изделий без маркировки, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции устанавливают всех возможных соучастников противоправной деятельности, а также каналы поступления и сбыта контрафакта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



