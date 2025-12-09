Путин о рисках ИИ: молодое поколение может перестать самостоятельно мыслить

Президент Путин считает вопрос использования искусственного интеллекта big data «важным и чрезвычайно сложным». По его словам, из-за ИИ молодое поколение может перестать самостоятельно мыслить и будет полагаться на цифровые подсказки. Об этом, как пишут «Ведомости», Владимир Путин сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества.



Президент сказал, что отказ от новых технологий означает потерю конкурентоспособности, при этом их бездумное применение может привести к серьезным рискам — в частности, утечкам данных, разрушению национальной идентичности и передаче чувствительной информации тем, «кто воспользуется ею недобросовестно».

Особое внимание Путин уделил образованию. По его словам, важно не допустить ситуации, когда молодое поколение перестанет самостоятельно мыслить и будет полагаться исключительно на цифровые подсказки. «Мы ни в коем случае не должны потерять поколение молодых граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку», — сказал глава государства.

Президент предупредил о риске формирования элиты из людей, способных к творческому и аналитическому мышлению, в то время как «основная масса» окажется в роли простых пользователей технологий.

По его словам, государству предстоит найти баланс между развитием ИИ и сохранением человеческого потенциала, назвав задачу «очень сложной, но критически важной».

Как пишет «Коммерсант», накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился с Путиным историей о казусе в применении нейросети — он рассказал, что в одной европейской стране министром назначили ИИ, который впоследствии «проворовался». Как отмечает издание, в сентябре в Албании назначили ИИ-бота Diella министром общественных закупок. На прошлой неделе в новостях появились сообщения, что ИИ-министр был «арестован» по подозрению в получении взятки биткоинами. Однако источником для этой новости было сообщение пародийного балканского СМИ.