Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому. Как передает «Интерфакс», об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам во вторник, 2 декабря.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас», — сказал Путин.

Он также отметил, что Европа выдвигает предложения к мирному плану по Украине, которые неприемлемы для России, отмечают «Ведомости». По словам президента, на текущий момент страны ЕС сами вывели себя из мирного процесса, они настроены на продолжение конфликта и мешают в том числе плану президента США Дональда Трампа по урегулированию.

Как напоминает издание, 2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) ведет подготовку к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. Министр сказал, что это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.

Ранее неоднократно звучали заявления о возможной войне с Россией и НАТО. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Отметим, в НАТО входит 32 страны — не только страны Евросоюза, но также США, Канада, Великобритания, Турция и другие.