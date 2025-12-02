Правительство Литвы не планирует вновь закрывать границу с Белоруссией

Правительство Литвы не планирует вновь закрывать границу с Белоруссией

В настоящее время правительство Литвы не рассматривает вопрос о закрытии границы с Беларусью. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил LRT представитель премьер-министра Инги Ругинене Игнас Добровольскас.

«Сейчас мы сосредоточены на том, как реально помочь людям и бизнесу. Мы ежедневно оцениваем ситуацию и рассматриваем дополнительные меры, которые могут дать результаты», — сказал Добровольскас.

По его словам, власти Литвы оценивают возможность переноса ночных рейсов из Вильнюсского аэропорта в другие аэропорты страны, например, в Каунас. «Продолжаем применять меры против местных сетей контрабанды и активно используем дипломатические каналы», — добавил представитель премьер-министра.

Ранее заместитель министра внутренних дел Литвы Вайдотас Якштас заявил, что повторное закрытие литовско-белорусской границы не планируется, но не исключил такой меры в будущем.

Напомним, отношения между Беларусью и Литвой обострились в октябре, из-за метеозондов Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе до конца ноября. Эта ситуация не коснулась транзита через белорусско-литовскую границу наземного транзита в Калининградскую область.

Позже выяснилось, что в Беларуси оказались заблокированными сотни литовских грузовиков, а также грузовые прицепы и полуприцепы. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, это было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, на что Вильнюс не соглашается.



