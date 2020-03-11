Вечерний @Калининград: молись и дезинфицируй, депутатское кукареку и люди космоса

Чёрт те что и коронавирус. Так можно было бы описать любой из дней последнего времени (в том числе и сегодняшний), но мы будем несколько конкретнее. Госдума и Совфед удивительно быстро и почти единогласно приняли поправки в Конституцию, а вот калининградские депутаты крайне благодушны и расслаблены. Эпидемия коронавируса официально переросла в пандемию. Польша на всякий случай закрыла почти всё, РПЦ призывает молиться, на Калининград надвигается ураган. Завтра сдует или рубль, или нас всех, а может и нас вместе с рублём. Не делаем прогнозов, зато рассказываем о важных событиях среды в вечернем обзоре новостей и текстов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Теперь это официально пандемия, так решили в ВОЗ. Обещают, что будет только хуже. Тем временем, в России — ещё 8 случаев заражения, среди заболевших есть ребёнок. В Калининграде пока число заражённых остаётся неизменным — 1. Роспотребнадзор рекомендовал работодателям измерять температуру тела сотрудников и немедленно отстранять всех, у кого температура повышена, а также контролировать вызов врача к ним. В калининградских школах введены «входные фильтры» — детям измеряют температуру и узнают об их самочувствии. РПЦ призывает молиться о преодолении коронавируса, но и не брезговать правилами гигиены — мыть руки, дезинфицировать кивоты икон и слушаться врачей. Зато депутатам областной Думы всё нипочём. Упал рубль? Ну и ладно, бывало и хуже. Эпидемия коронавируса? Да вообще ерунда, раздули «черт те что». Разве что могут границу закрыть, и тогда придётся «дома кукарекать». Может, депутаты просто не знают, что в основной группе риска находятся пожилые мужчины? Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская наблюдала, как веселятся областные парламентарии.





А вот в Федеральном собрании, похоже, не сомневаются в коронавирусе. Иначе чем ещё можно объяснить такую спешку при принятии поправок к Конституции. Утром пакет поправок в окончательном, третьем чтении приняли депутаты Госдумы (383 — за, 43 — воздержались, против — 0), а через несколько часов также быстро всё согласовал Совет Федерации (160 — за, 3 — воздержались, против — 1). Дальше дело за региональными парламентами, и вряд ли они будут долго размышлять. Ну а Валентина Терешкова, накануне предложившая обнулить предыдущие сроки Владимира Путина в качестве президента РФ, объяснила, чем он руководствовалась. Мол, Путин — это «стабилизирующий фактор» для страны, который «охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию». И вообще, просили об этом «простые люди»: «Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!». Депутат Госдумы Александр Пятикоп в космос не летал, но тоже за «простых людей». В своём фейсбуке он поимённо перечислил людей, до этого высказавшихся на его странице против поправок. Заявил, что их всего семеро, так что «выводы очевидны». И тем самым случайно запустил флешмоб по сбору подписей против поправок (да и себя лично) в собственном посте, куда тут же пришли записываться другие жители области, до этого вежливо молчавшие.





Не сомневаются в реальности коронавируса и другие страны. Число заражённых в Польше достигло 25 человек, и там на всякий случай решили не дожидаться катастрофы и принять все меры заранее — закрыли образовательные и культурные учреждения, ввели санитарный контроль на границе и сузили пропуск машин до одной полосы, что немедленно привело к огромным очередям на границе с Калининградской областью. Ещё начали продавать талисманы от коронавируса, но это вряд ли поможет. Можно было бы успокаивать себя, что хотя все музеи и театры закрыты, есть ещё «Бедронки» и «Лидлы», но полки в них, увы, пусты. Но есть ещё смысл постоять 7 часов на границе ради того, чтобы попасть в аэропорт и оттуда куда-нибудь улететь. Тем более, что Россия ограничила авиасообщение с Германией, Испанией и Францией. Ну в Италию вы, надеемся, и так не собирались. Всё это, конечно, отразилось и на калининградском турбизнесе. Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина узнала, как именно.





Не взлетим, так поплаваем. Если вам показалось, что сегодня был сильный ветер, спешим вас обрадовать, завтра будет ещё сильнее — до 35 м/с. Также в комплекте идут 5-метровые волны и повышение уровня воды в Преголе. В школах на побережье отменили занятия, в Калининграде повезло только тем, кто учится во вторую смену. В общем, на улицу не ходим, к воде не приближаемся, не забываем мыть руки и крепко держимся за рубль — вдруг унесёт. Хорошего вечера.