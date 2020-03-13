Вечерний @Калининград: дохихикались, долетались и догулялись

В правительстве уже дохихикались, а мы только крепчаем (как и коронавирус, кстати). Калининградские чиновники теперь невыездные, а власти, справедливости ради, подумывают перестать выпускать за границу вообще всех. Можно бы утешиться тем, что дома тоже есть чем заняться, но мероприятия отменяются одно за другим. С печальными итогами пятницы вечерний обзор материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Губернатор Антон Алиханов заявил, что нельзя легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции и предрёк усугубление ситуации. «Беспечное отношение [к распространению инфекции], в том числе людей, которые сидят в этом зале, я считаю нужным срочным образом прекратить, — сказал губернатор. — Слушайте, мы дохихикаемся все с вами. У нас в течение нескольких дней, я думаю, пару десятков случаев еще подтвердится». А заодно запретил в течение месяца всем чиновникам выезжать за границу. И себе тоже запретил. И предположил, что может быть резон в том, чтобы закрыть границу вообще для всех жителей региона. Зато всё будет честно — почему только чиновники должны сидеть без tax free? Кстати, двое сотрудников правительство уже самоизолировались. Всего на карантине в области сейчас сидят 79 человек, и их число будет только расти. Самоизоляция работает очень просто — вы въезжаете в область из стран «красной зоны» и самоизолируетесь на две недели. То есть сидите дома, выгнав оттуда всех родственников. Или родственники выгоняют вас. Или вы все вместе сидите на карантине и играете в «скрабл». Есть ещё вариант отправиться в лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске, где вас изолируют и даже будут кормить. Большинство иностранцев на границе, услышав о подобных перспективах, разворачиваются и едут домой. Видимо, коронавирус всё же привлекательнее двух недель в Калининграде взаперти. Ну и правильно, мест в инфекционке всё равно уже нет.





Кстати, о международной обстановке. Пока что граница с Польшей открыта, но уже есть разговоры о её возможном закрытии. Губернатор Антон Алиханов считает, что Польша «не сегодня-завтра станет страной с красной зоной». Калининградцы продолжают стоять в 15-часовых очередях. Зато автобусные перевозчики утверждают, что у них всё хорошо, и рейсовый пассажирский транспорт проходит через свой «коридор» быстро и без задержек. И даже билеты никто особо не сдаёт. Тем временем, Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией, не считая рейсов из Москвы в столицы и обратно. Да и в Европе туристов особо не ждут — Чехия закрыла границы, Украина почти закрыла границы, а жителя Польши на всякий случай рекомендовано не покидать страну.





Если вам не повезло остаться в Калининграде и повезло не оказаться в самоизоляции (жуткое слово), то надо подумать, чем заняться. К несчастью, коронавирус влияет и на развлечения — власти подумывают отменить все концерты в регионе. пока что известно, что до конца марта отменяет все мероприятия арт-пространство «Ворота», в филармонии отменён концерт американского коллектива Mary McBride Band (музыканты просто физически не могут добраться из США в Европу), а Музей Мирового океана перенёс День селёдки на неопределённый срок. Матч «Балтики» против «Армавира» в воскресенье всё же пройдёт, но без зрителей. К счастью, отменили ещё не всё и пожить культурной жизнью в эти выходные вполне удастся (может, в последний раз). Можно сходить на первенство области по плаванию, посетить концерт, посвящённый Лучано Паваротти, или послушать лекцию о внеземных формах жизни (только инопланетян нам ещё не хватало). Обо всём рассказывает «Афиша Нового Калининграда» в традиционном обзоре мероприятий на выходные.

В ситуации, когда от тебя уже ничего не зависит, хихикать — не худшее занятие. Если вы, конечно, не чиновник или депутат. В этом случае займитесь работой. Хорошего вечера.