Вечерний @Калининград: скоростное обнуление, некуда бежать и бубном по коронавирусу

Каждый день начинается с мысли «Давай, вселенная, удиви меня». И вселенная удивляет, коронавирус удивляет, Евросоюз удивляет, не удивляет только Конституционный суд. Последний ожидаемо разрешил Владимиру Путину обнулить свои сроки. На этом фоне новости о потенциальном закрытии границ Евросоюза и России (чтобы наверняка) выглядят особенно инфернально. Россияне закупаются продуктами — Минпромторг просит не сходить с ума. Школы и вузы переходят на дистанционное обучение — россияне закупаются заодно и валерьянкой. А «Новый Калининград» рассказывает о главных новостях этого понедельника в вечернем обзоре материалов.





Коронавирус дня. В Калининградской области с 17 марта вводится режим повышенной готовности.До 30 апреля отменяются мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе — 600 человек. Ну и всех, вернувшихся из «красной зоны», по-прежнему ожидает двухнедельный карантин — они обязаны сообщить о себе по номеру 112 и дождаться врачей. В Калининградской области новых случаев заражения не зафиксировано (их всё ещё три), зато в России число заболевших выросло на 30 человек. В Москве по этому поводу решили запретить собираться в группы более 50 человек. Прощайте, шумные столичные свадьбы и юбилеи. В целом, жителям страны настоятельно рекомендуют без особого повода никуда не ходить. Глава «Сбербанка» Герман Греф принял ответственное решение и самоизолировался от греха подальше. Пока только 9% россиян на фоне пандемии начали формировать запасы, но Минпромторг уже на всякий случай просит вести себя рационально и не сметать всё с полок магазинов. Ритейлеры утверждают, что еды и туалетной бумаги хватит на всех. Общепит утверждает, что коронавирус пока на них не влияет. Но ресторанам уже рекомендовали не пускать гостей с кашлем и соплями и рассаживать всех на расстояние не меньше метра.





Если хлеба вроде как пока хватает, со зрелищами намечается явная проблема. В регионе из-за новых условий один за другим отменяются концерты и прочие развлекательные мероприятия, вроде публичных отчётов глав муниципалитетов и приёма граждан. Кинотеатрам рекомендовано продавать не больше 100-150 билетов на зал, увеличить временные промежутки между сеансами и каждый раз заниматься дезинфекцией помещения. А также предлагать зрителям сидеть подальше друг от друга. Места для поцелуев превращаются в места для томных взглядов. Онлайн-кинотеатры и видеосервисы решили воспользоваться моментом и предложить россиянам бесплатную подписку, чтобы было чем себя развлечь во время карантина. Переносятся поездки по программе «Мы — россияне» и акция «Поезд памяти». Также переносятся на какие-нибудь другие даты фестиваль «Край света», День селёдки, Fish Food Festival в Зеленоградске, детский межмузейный фестиваль. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина рассказывает, как теперь развлекаться калининградцам.





Новая неделя началась с закрытия авиасообщения России с Европой (не считая перелётов из Москвы). Также закрыла свои границы Литва, а Польша это сделала ещё в выходные. В понедельник утром Россия заявила о закрытии границы с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на это явно обиделся и сообщил, что вообще-то это в России коронавирус, а у него в республике всё хорошо, так что кто от кого ещё должен закрываться. Хмурые литовцы сидят дома, на улицах Польши тоже удивительно пусто (Варшава похожа на декорации к фильму «28 дней спустя). У соседей закрыты образовательные учреждения, рестораны, клубы и музеи. Нас это, похоже, только ожидает. А пока министр культуры и туризма Андрей Ермак оптимистично рассказывал представителям турбизнеса, что «ситуация на рынке туристических услуг непростая, но не безнадёжная», в Евросоюзе решили, что пора бы подумать о полном закрытии границ на ближайший месяц. Россия немедленно заявила, что тоже подумывает закрыть все свои границы от всех. И закрыла, чего думать-то. Как собирается выживать местный турбизнес в новых условиях, разбиралась корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина.





С образованием тоже всё непросто. С понедельника БФУ перешёл на дистанционное обучение, следом туда же отправились КГТУ и БГАРФ. планируется, что к среде все студенты Калининградской области будут учиться из дома. Также с понедельника в региональных школах введено свободное посещение. Это значит, что родители сами решают, отпускать детей в школу или нет. Это всё, естественно, вызвало изрядную путаницу, в итоге некоторые школы начали целиком переходить на «дистанционку». Всего к середине дня в Калининградской области на дистанционное обучение перешли 148 учебных учреждений. Из них 19 детсадов (781 ребенок) и 69 школ (19249 детей). Также отказались от очных занятий 12 колледжей (5434 человека) и 48 учреждений допобразования (22055 детей).





А разбавить коронавирус остаётся разве что поправками к Конституции. Ни снег, ни град, ни пандемия не способны отвлечь российские власти от намерения переписать главный закон страны. Конституционный суд в понедельник крайне оперативно признал предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию законными (как будто у кого-то были сомнения), а заодно разрешил Путину обнулить все свои предыдущие сроки и начать президентствовать с самого начала, будто предыдущих лет не было. Также в Кремле утверждают, что нет никаких причин для переноса голосования с 22 апреля на другой день. Закрыть границы и запретить людям собираться есть причины, а вот перенести всенародный праздник переписывания Конституции — нет.

И только бурятские шаманы проводят обряды, чтобы остановить коронавирус. Хоть кто-то делом занят.