Не только для местных: куратор соцпроекта напомнила о кризисном центре в Калининграде

Фото со страницы «ВКонтакте» общественного объединения «Сила людей»
Все новости по теме: Социальные проблемы

Попавшие в сложную ситуацию люди могут получить помощь и поддержку в дневном кризисном центре в Калининграде. Причем обратиться туда могут не только жители региона, но и иногородние граждане. Об этом в интервью информагентству «Балтик плюс» рассказала координатор общественного объединения «Сила людей в Калининграде» Мария Шпунтенкова.

По ее словам, кризисный центр ориентирован на помощь людям, оказавшимся «в ситуациях разной степени сложности». Здесь можно как «просто поговорить, пообщаться со специалистом», так и получить помощь материального характера — к примеру, если человек из другого города внезапно оказался без крыши над головой и средств к существованию.

«У нас в рамках фонда президентского гранта есть проект на этот кризисный центр, и мы можем оплатить человеку хостел на время <...>, хороший хостел, дней пять. Если понадобится, продлим дней на десять. Главное, чтобы он встал на ноги и не чувствовал себя отчаявшимся. У нас есть помощь психолога. У нас есть, продукты, которые нам предоставляет сеть магазинов, и мы можем спокойно поддержать его, пока он подкопит, например, на билет. Более того, мы можем обратиться к коллегам, если потребность его уехать в другой регион будет чрезвычайно высока, и попросить московских коллег, занимающихся тоже бездомностью, купить ему билет до места его пребывания. То есть одного не оставим», — пояснила Мария Шпунтенкова.

Дневной кризисный центр находится на ул. 9 Апреля, 5. «Это подвальчик прямо под библиотекой им Снегова. Время работы: понедельник—четверг с 12 до 15», — уточнила Шпунтенкова. Узнать подробную информацию о центре и задать интересующие вопросы можно также на странице общественного объединения «Сила людей» в соцсети «ВКонтакте».

