В Музее янтаря открывается выставка Гильдии мастеров «Вечное солнце»

Фото: пресс-служба Музея янтаря
В Музее янтаря 19 декабря открывается выставка работ художников Калининградской гильдии мастеров янтарных дел «Вечное солнце» (6+). Как сообщает пресс-служба учреждения, событие приурочено к юбилею — десятилетию со дня основания Гильдии.

«В нашем регионе, где добывается около 90% балтийского янтаря, камнерезное и ювелирное искусство имеет глубокие исторические корни и продолжает успешно развиваться благодаря интересу к „солнечному камню“ в России и странах Востока. Осенью 2015 года калининградские мастера янтарного дела объединились в творческий союз. Его участники приобрели несомненную известность в области и за ее пределами. Многие годы местные художники, преданные янтарю и своему ремеслу, создают работы, способные удивить даже искушенного зрителя», — отмечает пресс-служба.

Свои работы на выставке представят: Юрий Великотский, Александра Королёва, Людмила Сахарова, Константин Бушмелев, Елена Цволко, Илья Пешехонов, Павел Литвиненко и Юрий Чащин. Экспозиция «Вечное солнце» полностью посвящена янтарю и демонстрирует развитие мастерства калининградских художников. «Приглашаем заглянуть внутрь — не только в прозрачную глубину камня, но и в мастерские, мысли и сердца тех, кто посвятил янтарю свою жизнь», — добавляют организаторы.

Торжественное открытие выставки состоится 19 декабря в 16:00. Экспозиция будет открыта в Музее янтаря до 15 февраля 2026 года.

