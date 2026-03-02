«С чего начинается Родина»: КОИХМ анонсировал выставку, посвященную 80-летию области

В четверг, 5 марта, в 17:00 в Калининградском историко-художественном музее состоится открытие выставки «С чего начинается Родина» (6+), посвященной 80-летию образования Калининградской области. В экспозиции будут представлены более 300 экспонатов из фондов КОИХМ, рассказывающих об истории региона глазами художников. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Посетители музея увидят не только живописные и графические картины, но и фотографии, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, а также эскизы и макеты изделий первых калининградских предприятий.

В центре экспозиции — триптих художника Тамары Василяускене «Переселенцы», состоящий из композиций: «Прибытие. Первые шаги в неизвестность», «Весна 1946-го года. Дворик» и «На огонёк. Чаепитие. Семья». Документальный взгляд на период становления нового советского города на руинах Кёнигсберга (ныне — Калининград) представлен в фотографиях О. Максимова — фотожурналиста, участника Великой Отечественной войны. В его работах отражены наиболее яркие кадры из жизни Калининградской области послевоенного времени.

Гости выставки также увидят работы М. Пясковского, А. Балабаева, О. Пьянова, С. Гогоряна, Б. Булгакова, В. Корнилова, А. Шевченко и многих других. Все они рассказывают о сложном героическом времени возрождения области. Кроме того, на выставке будет представлено декоративное панно «Мы одна семья» — визуальный патриотический символ Калининградской области, в создании которого приняли участие 1377 мастериц.