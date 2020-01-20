Гришковец: я не против переименования, но город не очень похож на Кёнигсберг

Евгений Гришковец. Виталий Невар / Новый Калининград
Евгений Гришковец. Виталий Невар / Новый Калининград

Писатель Евгений Гришковец не против переименования Калининграда в Кёнигсберг. Такое мнение писатель высказал в интервью порталу Sputniknews.ru.

«Я не против переименования, но город не очень похож на Кёнигсберг. Кёнигсберг настолько был аккуратно уничтожен в 1944 году англичанами... И в отличие от польских городов, пострадавших во время войны, облик города так не восстановлен. Калининград — единственное, что осталось у России в качестве трофея этой ужасной войны», — сказал драматург.

По словам Евгения Гришковца, никакого Кёнигсберга не будет даже гипотетически. «Калининград название благозвучное, хотя калин там нет. И Калинин, которому стоит памятник у вокзала, никогда в городе не был», — отметил писатель.

Ранее о переименовании Калининграда в Кёнигсберг высказался другой российский писатель Алексей Иванов. Автор романа «Географ глобус пропил» заявил, что советский партийный деятель Михаил Калинин недостоин получать города, названные его именем. «Я не знаю, корректно ли мне высказываться на эту тему, я ведь не житель вашего города. <...> Мне, например, больше нравится Кёнигсберг. Во-первых, это историческое имя. Во-вторых, оно красивое. В-третьих, оно даже к Тевтонскому ордену не имеет отношения, потому что названо в честь чешского короля Оттокара Второго. <...> В-четвёртых, фигура Михаила Калинина вызывает у меня некое историческое недоумение. Мне кажется, этот человек недостоин чести получать города, названные его именем», — ответил Алексей Иванов на вопрос журналистов о переименовании Калининграда в Кёнигсберг.

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