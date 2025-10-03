Янтарный комбинат внедрил в производство украшений технологию, снижающую их вес

Все новости по теме: Янтарь

Янтарный комбинат Ростеха адаптировал технологию тонкостенного литья под производство украшений из янтаря и драгоценных металлов. Это позволит изготовить металлические оправы сложной конфигурации, втрое снизив их вес при сохранении прочности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В новую линейку янтарных украшений вошли кольца, браслеты, подвесы и серьги. Янтарь в изделиях находится в оправе из серебра и золота, выполненных по технологии тонкостенного литья. Толщина стенки в такой оправе может составлять 0,3 мм, металл при этом сохраняет форму и прочность. Классическая технология изготовления позволяла получить необходимую жесткость оправы при толщине металла не менее 0,8 мм.


 Фото: пресс-служба Янтарного комбината

«Технологи, внедрив этот подход, снизили вес серебра и золота в украшениях почти в три раза. Например, оправы для колец вместо четырех граммов стали весить один грамм, а в браслетах серебра или золота теперь не двадцать, а всего шесть граммов. В новой коллекции минимум металла, главный акцент сделан на янтаре», — отметила заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова. 

Как утвержает пресс-служба предприятия, за счёт снижения веса металлов готовые изделия станут доступнее для покупателей. Разница в стоимости украшений, изготовленных по классической технологии и украшений из новой линейки, может достигать 30%. В продаже коллекция появится в ноябре.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter