Янтарный комбинат внедрил в производство украшений технологию, снижающую их вес

Янтарный комбинат Ростеха адаптировал технологию тонкостенного литья под производство украшений из янтаря и драгоценных металлов. Это позволит изготовить металлические оправы сложной конфигурации, втрое снизив их вес при сохранении прочности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В новую линейку янтарных украшений вошли кольца, браслеты, подвесы и серьги. Янтарь в изделиях находится в оправе из серебра и золота, выполненных по технологии тонкостенного литья. Толщина стенки в такой оправе может составлять 0,3 мм, металл при этом сохраняет форму и прочность. Классическая технология изготовления позволяла получить необходимую жесткость оправы при толщине металла не менее 0,8 мм.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

«Технологи, внедрив этот подход, снизили вес серебра и золота в украшениях почти в три раза. Например, оправы для колец вместо четырех граммов стали весить один грамм, а в браслетах серебра или золота теперь не двадцать, а всего шесть граммов. В новой коллекции минимум металла, главный акцент сделан на янтаре», — отметила заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.

Как утвержает пресс-служба предприятия, за счёт снижения веса металлов готовые изделия станут доступнее для покупателей. Разница в стоимости украшений, изготовленных по классической технологии и украшений из новой линейки, может достигать 30%. В продаже коллекция появится в ноябре.