«Балтика» назвала первого соперника для товарищеского матча в межсезонье. Информация появилась в клубном телеграм-канале.

«22 июня в Светлогорске проведем первый контрольный спарринг сборов — сыграем с „Зенитом-2“. Дополнительная информация о времени проведения матча, трансляции и возможности посетить игру будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.