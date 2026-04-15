Самокаты, тхэквондо и легкая атлетика: калининградцев приглашают на «Спортивные выходные»

В Калининграде стартовал проект «Спортивные выходные» (6+). В его рамках запланированы спортивные и физкультурные мероприятия в формате бесплатных открытых тренировок, показательных выступлений, мастер-классов и соревнований на спортивных площадках под руководством профессиональных тренеров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Список открытых тренировок:

  • тхэквондо — каждую субботу с 16:00 до 17:00 на спортивной площадке на ул. Хмельницкого;

  • тхэквондо — каждую субботу с 17:00 до 18:30 на спортивной площадке на ул. Осенней, 6;

  • занятия на самокатах будут проходить 19 и 26 апреля, а также 10, 17, 24 и 31 мая. Далее тренировки запланированы на 7, 14, 21 и 28 июня. Занятия будут начинаться в 14:00, а заканчиваться в 15:30. Место — скейт-парк под мостом на Московском проспекте;

  • занятия на скейтбордах будут проходить в те же дни, что и занятия на самокатах с 16:00 до 17:30 в скейт-парке под мостом на Московском проспекте;

  • занятия на роликовых коньках — каждое воскресенье с 12 апреля по 29 июня в 9:00 на набережной Верхнего озера;

  • легкоатлетические забеги «Пять верст» — каждую субботу с 12 апреля по 23 июня в 9:00 на набережной Нижнего озера;

  • легкоатлетические пробежки "Раилс Раннинг«(дистанция 18-21 км) — каждое воскресенье с 13 апреля по 29 июня в 9:00 на территории МАОУ СОШ № 19;

  • диск-гольф марафон «Бросок победы» пройдет 19 апреля с 11:00 до 16:00 на стадионе «Ростех Арена»;

  • мастер-класс по эстетической гимнастике — 26 апреля с 11:00 до 12:30 в парке «Юность»;

  • показательные выступления по эстетической гимнастике — 26 апреля с 11:30 до 12:35 на Верхнем озере.

С расписанием и условиями участия можно ознакомиться по ссылке. Вход свободный.


