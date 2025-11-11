Дружба или любовь: в Драмтеатре пройдёт благотворительный спектакль «Наши жёны»

Изображение: благотворительный центр «Верю в чудо»
Изображение: благотворительный центр «Верю в чудо»
На сцене Калининградского драматического театра 17 ноября в 19:00 состоится благотворительный спектакль «Наши жёны» (16+) — комедия-детектив о дружбе, верности и любви. Информация об этом размещена на сайте благотворительного центра «Верю в чудо».

«Комедия-детектив о трёх давних друзьях, которые по традиции собираются каждую неделю, чтобы провести вечер за игрой в покер. Но вот один из трёх приятелей врывается на традиционную встречу со словами: „Я убил свою жену“. Гармония разрушена. Что делать? Поддержать друга? Или отвернуться от преступника? Герои оказываются перед серьёзным моральным выбором. Дружба, проверенная годами, сталкивается с испытаниями, которые могут разрушить всё, что они строили вместе, и даже привлечь внимание полиции. В центре конфликта оказываются их жёны и подруги, заставляя друзей задуматься, что важнее — дружба или отношения с любимыми», — следует из анонса.

Спектакль поднимает вопросы о доверии, лояльности и границах морали, предлагая зрителям вместе с героями пройти через эмоциональные и смешные моменты, раскрывая сложные стороны человеческих отношений, рассказали в Драмтеатре.

На сцене выступят попечитель благотворительного центра «Верю в чудо» Андрей Чернышов, а также актеры Дмитрий Фрид, Вахтанг Беридзе и Надежда Тегунова. Они прилетают в Калининград за свой счёт и играют без гонораров, чтобы все средства от продажи билетов были направлены на оснащение первого в городе детского хосписа «Дом Фрупполо». Приобрести билеты можно по ссылке.

