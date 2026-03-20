Театральный квартирник и открытая вокальная репетиция пройдут в музтеатре 27 марта

В пятницу, 27 марта, в День театра, в калининградском Музыкальном театре состоится театральный квартирник «По обе стороны кулис» и открытая вокальная репетиция (12+). Об этом сообщила пресс-служба музтеатра.

«Каждый вечер мы видим их на сцене, но так ни разу и не увидели по-настоящему. Какие они, артисты Калининградского музыкального театра? Что их волнует, о чем они думают, о чем мечтают? Теперь у вас есть возможность поговорить с любимыми актерами в неформальной обстановке. И задать вопросы: о творчестве, о жизни в театре и за его пределами — все, о чем так давно хотелось спросить», — говорится в анонсе.

Как обещают в музтеатре, на квартирнике «По обе стороны кулис», который начнется в 19 часов, артисты не только расскажут множество интересных историй, но и исполнят свои любимые песни, арии из популярных мюзиклов, и все это в живом акустическом звучании. А в 21:30 в фойе театра пройдет открытая вокальная репетиция в рамках Всероссийской акции «Ночь театрального искусства», посвящённой 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

«Зрители смогут посмотреть, как творческая команда работает над отдельными вокальными номерами из мюзиклов, услышать, какие замечания во время репетиции делает артистам музыкальный руководитель , а также увидеть, как возникает магия звучания», — обещают организаторы.

Билеты на квартирник «По обе стороны кулис» можно приобрести на сайте и в кассе Музыкального театра.