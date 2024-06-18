В «Балтику» переходит полузащитник «СКА-Хабаровск» (фото)

Фото: Telegram-канал ФК «Балтика»

«Балтика» подписала трудовое соглашение с 28-летним полузащитником Ильёй Петровым. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.



«Илья является воспитанником академии „Краснодара“. Выступал за „Мордовию“, „Нефтехимик“, „Волгу“ (Нижний Новгород), „Кубань“, „Авангард“ и „СКА-Хабаровск“. Всего на счету Петрова 278 матчей, 40 голов и 33 голевых передачи в Первой Лиге. Минувший сезон полузащитник провёл в „СКА-Хабаровск“. В 36 матчах Петров забил 4 мяча и оформил 8 ассистов», — говорится в сообщении.

Трудовое соглашение заключено сроком до 31 мая 2025 года и имеет опцию продления ещё на один сезон.

15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта».

Клуб покинули игроки Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский и Анхело Энрикес, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.