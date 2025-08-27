Власти Калининграда рассказали, при каких условиях возобновят работу фонтаны

Получится ли возобновить работу нескольких городских фонтанов в текущем сезоне, станет известно после начала занятий в школах. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«У нас сложилась сложная ситуация с энтеровирусной инфекцией, а водная среда является одним из распространителей данных инфекций, — напомнила Дятлова. — Поэтому, получив предложение главного государственного санитарного врача Елены Бабуры, мы и сделали приостановку функционирования плоскостных фонтанов и одного фонтана в чаше. Как долго будет действовать данная приостановка? Мы на постоянной связи с Еленой Анатольевной. 1 сентября начинаются занятия в школах. Мы посмотрим, помониторим ситуацию, как будет заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Если не будет роста, то мы оптимистично говорим, что мы к 5-му числу, возможно, включим эти фонтаны».

С 13 августа в Калининграде приостановлена работа пяти городских фонтанов:

— у Музея изобразительных искусств;

— у стадиона «Балтика»;

— на набережной Верхнего озера;

— у памятника «Морякам-балтийцам» на Московском проспекте;

— в сквере перед Домом искусств.