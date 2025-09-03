Возвращение к жаре и грозам: синоптики уточнили прогноз погоды в Калининграде

К Калининградской области в ближайшие дни устремится очередной поток южных умеренных и тропических воздушных масс. Как сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», днем будет «очень тепло, в пятницу — жарковато». Кроме того, не исключены вечерние ливни и грозы.

В четверг ночью в Калининграде и области +12...+15°C (местами до +10...+11°C, в прибрежной зоне +14...+17°C), без осадков, вероятен туман (видимость менее 100-150 м). Днем воздух прогреется до +23...+25°C (местами до +26°C). Утром ожидается туман, облачность постепенно рассеется. Днем малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый (2-5 м/с), на побережье слабый/умеренный (3-7 м/с).

В пятницу ночью температура составит +12...+15°C (на побережье +14...+17°C), без осадков, возможен туман. Днем воздух прогреется до +25...+27°C (местами до +28°C). Утром и днем будет преимущественно малооблачно, а вечером ожидается переменная облачность. В вечерние часы вероятны локальные ливни и грозы. Ветер преимущественно восточный/юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

Прогностические сценарии на выходные разнятся. Большинство моделей ожидают умеренную погоду с дождями в субботу (+19...+24°C по области) из-за выхода барической ложбины с волнообразным атмосферным фронтом. В воскресенье вероятность осадков снизится. Данные по температуре разнятся от +20...+23°C до +25°C и выше.

В первой половине следующей недели вновь ожидается вынос тропической воздушной массы с потеплением до +25...+28°C, добавляют синоптики.