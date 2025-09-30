Погода в Калининградской области 30 сентября

Последний день сентября не принесёт в Калининград осадки, но солнце во вторник жители региона сквозь плотную облачность вряд ли увидят. Судя по прогнозам синоптиков, днём будет нежарко, но относительно тихо. Как сообщает Гидрометцентр России, 30 сентября днём воздух в Калининграде прогреется до +13°C. Ожидается, что скорость восточного ветра будет не более трёх метров в секунду, а к ночи он не изменит направления, но ослабнет. Атмосферное давление повышенное — 771 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник обещает дожди только жителям побережья Балтики (и то не всем). Например, незначительные осадки возможны в Балтийске, Мамоново, Пионерском и Светлогорске, но в Зеленоградске их вряд ли увидят. Что касается температуры, то она будет слабо отличаться в западной и восточной частях. На побережье будет немного прохладнее (в Балтийске, Светлогорске, Зеленоградске и Пионерском в районе +12°C), в центральной части области (от Калининграда до Гвардейска) +13°C, а на востоке воздух прогреется до +14°C. Ближе к ночи всё будет наоборот: на побережье температура не опустится ниже +8°C, а в центре и на востоке области будет около +5°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о плотной облачности в течение всех суток. Утром в Калининграде будет в районе +6,6°C, днём она поднимется до +11,4°C, а вечером опустится до +9,5°C. В течение суток обещают влажность на уровне 90-93%. Ни днём, ни ночью, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» поясняет, что во вторник над регионом продолжит господствовать северная умеренная воздушная масса, поступающая с востока между ядром антициклона к северу и высотной барической ложбиной к югу от Прибалтики. Из-за этого в течение всех суток будет весьма прохладно и с преобладанием облачного неба.

«Днем +10...+12℃, с утра до вечера облачно/облачно с прояснениями и без существенных осадков (во второй половине дня и вечером местами не исключены небольшие кратковременные дожди). Ветер преимущественно восточный, в Калининграде и области: ночью, утром и вечером — слабый (2-5 м/с), днем — умеренный (3-7 м/с), на побережье в течение всех суток ветер умеренный/свежий (3-9 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет повышаться с 771 до 773 мм ртутного столба», — сообщают метеоэксперты.