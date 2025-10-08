В регионе расширили категории получателей жилищного сертификата

В Калининградской области расширили категории получателей жилищного сертификата для работников сферы социальной защиты населения. Соответствующее постановление подписал 6 октября губернатор Алексей Беспрозванных.

«Теперь жилищный сертификат смогут получить не только молодые специалисты, но и сотрудники с большим опытом — возрастной порог повышаем до 60 лет», — написал глава региона в своём Telegram-канале. Также мерой поддержки смогут воспользоваться ветераны отрасли старше 60 лет со стажем от 20 лет, продолжающие работать в учреждении.

Обязательный срок трудовой деятельности в учреждении после получения сертификата сокращён с семи до пяти лет. Для ветеранов отрасли старше 60 лет со стажем от 20 лет это требование не применяется.

«И ещё одно важное изменение — расширяем список должностей: теперь в программу входят старшие и палатные медсёстры, диетические медицинские сёстры, медсёстры по физиотерапии и массажу, помощники по уходу», — добавил губернатор. Изменения начинают действовать с 17 октября 2025 года.

Как сообщали ранее в пресс-службе регионального правительства, в 2025 году на предоставление жилищных сертификатов работникам сферы социальной защиты населения в областном бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей. Первые такие сертификаты на 2,5 миллиона рублей министр социальной политики Анжелика Майстер вручила 4 июля 2025 года. Их получателями стали две сотрудницы социального пансионата «Сосновая усадьба» и дома социального ухода «Яблоневый сад». Ранее мерой поддержки могли воспользоваться сотрудники до 45 лет.