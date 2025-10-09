Областные власти признали МиГ-19 объектом культурного наследия

Власти Калининградской области признали памятник МиГ-19 и памятный знак в честь полка «Нормандия-Неман» выявленными объектами культурного наследия. Данный приказ подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Статус присвоен самолету-памятнику МиГ-19 и памятному знаку в честь 1-го истребительного авиационного Неманского Краснознаменного ордена Александра Невского полка «Нормандия», установленным в поселке Северный Багратионовского района. Для объектов утверждены границы территории и режим их использования, что обеспечивает сохранность памятников и ограничивает проведение строительных или земляных работ вблизи них.

Согласно информации сайта «Пруссия 39», памятник истребителю-перехватчику МиГ-19 установлен в поселке Северный в 1979 году. 9 февраля 2020 года рядом с памятником был установлен памятный знак в честь французских летчиков истребительного авиационного полка «Нормандия». Он представляет собой гранитный камень высотой 1,2 м, на лицевой стороне которого выполнена надпись на русском и французском языках: «В память о боевых вылетах французских летчиков авиаполка „Нормандия-Неман“ ВВС РККА с аэродрома Йезау (Виттенберг) в феврале 1945 года».

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на начальника управления по культуре муниципалитета Елену Любимову, памятный знак французским летчикам полка «Нормандия-Неман» — «народный проект», который был реализован «при активном участии жителей поселка и города» в преддверии 75-летия Великой Победы.