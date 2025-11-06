Эксперт по рынку труда: маятник будет качаться в сторону работодателей

На рынке труда в Калининградской области отмечается рост соискательской активности, об этом сообщила руководитель отдела маркетинга HeadHunter Северо-Запад Екатерина Скляренко на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской ТПП 5 ноября.

По её словам, оптимальным считается показатель от четырех до восьми резюме на одну вакансию. В конце 2023-го и в течение 2024 года индексы находились на нижней границе нормы или ниже — в регионе ощущался острый дефицит претендентов. Сейчас ситуация выравнивается: в сентябре 2025 года в среднем насчитывалось шесть резюме на вакансию.

«В ближайшее время есть тенденция к тому, что количество резюме будет расти и маятник будет качаться в сторону работодателя», — указала представитель HeadHunter.

Напомним, в 2023 году насчитывалось более 15 тыс. вакансий, при этом количество безработных было — 2 800 человек сообщала пресс-служба регионального правительства. Бизнесмены отмечали, что существует дефицит кадров. Владелец агрофирмы «Натурово» Александр Иванов предлагал создать «министерство безработицы».

