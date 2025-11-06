Минобр: предпрофессиональные классы есть в 95 школах Калининградской области

В Калининградской области только в 95 школах есть предпрофессиональные классы по 11 направлениям. Как сообщила министр образования Светлана Трусенева во время прямого эфира в ЦУРе, с каждым годом перечень расширяется.

«Это, конечно, судостроительные, инженерные, туристические классы, которые сегодня тоже активно стартовали. Это все, что связано с медианаправлением — сегодня многие ребята хотят тоже развиваться по этому направлению. Конечно, флагманы — это у нас космические классы, которые уже сегодня имеют первых выпускников, ребята поступили в вузы своей мечты. [Есть] таможенные классы, которые мы создали сегодня. Также есть базовые направления, кадетские классы, где ребята выбирают и в большей степени ориентируются на военные направления подготовки», — пояснила министр.

Цель таких классов — «максимально» показать школьникам «их рабочее место» на практике. Как отметила Трусенева, у каждого предпрофессионального класса есть индустриальный партнер, в организации которого у детей проходит часть практических занятий.

Кроме того, второе обязательное требование к таким классам — это наличие академического партнера. Им может выступать учреждение среднего профессионального или высшего образования. Преподаватели работают совместно с учителями по подготовке школьников к поступлению. «Само собой определяются стратегические направления подготовки — участие в различных олимпиадах, соревнованиях, которые расширяют возможности и представления ребят, которые дают им возможность добиться каких-то результатов и претендовать в дальнейшем уже на льготные зачисления в эти же вузы», — добавила министр.

«У нас были в этом году первые выпускники сириус-классов, классов судостроительных. 80% ребят поступили по профилю — это высочайший результат, то есть мы никогда такой истории не добивались. Второй важный для нас показатель — по результатам трех экзаменов они имели намного большую долю ребят, которые получили высокие результаты. Больше 240 баллов набрали опять же те 80% ребят. Это устойчивые, хорошие результаты», — подчеркнула Трусенева.

Она также отметила, что выпускники предпрофильных классов зачастую поступают в вуз «не в одиночку, а в составе малых команд», что позволяет им быть более «устойчивыми в новом социуме». Помимо прочего, студенты могут быстрее включиться в проектную и научную деятельность.

