Погода в Калининградской области 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, Калининград ожидает тихая, пасмурная и немного дождливая (как и в понедельник) погода. Как сообщает Гидрометцентр России, в регионе днём снова будет по ноябрьским меркам тепло (+8°C), практически безветренно (ожидается слабый южный ветер, около двух метров в секунду) и влажно. Давление прогнозируют близким к нормативному — 759 мм ртутного столба. Ночью ситуация практически не изменится, лишь похолодает до +5°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 11 ноября похожий прогноз. Днём и ночью, по его данным, на всей территории Калининградской области ожидаются небольшие моросящие дожди. На побережье будет +9°C (+7°C ночью), а во всех остальных муниципалитетах +8°C (ночью +4...+5°C).

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») дождя не обещает, однако предупреждает, что 11 ноября калининградцы солнца точно не увидят. Утром в регионе ожидается +6,4°C, днём разогреет до +7,7°C, а вечером температура опустится до +7,1°C. В течение всех суток по области будет штиль и стопроцентная влажность.

Прогноз метеопаблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» практически не отличается от коллег. По его данным, регион продолжит находиться на периферии антициклона, в зоне южной умеренной воздушной массы. «Сохранится пасмурная погода, периодически возможны небольшие осадки.

Ночью по области +4...+6℃, пасмурно, дымка (местами туман), возможен небольшой дождь или морось. Днем в регионе +6...+8℃, с утра до вечера преимущественно пасмурно, дымка, периодически возможны небольшие осадки в виде дождя и мороси. Вечером также местами возможен туман. Ветер преимущественно южный/юго-западный, слабый (1-5 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 760 до 762 мм ртутного столба», — добавляют эксперты.