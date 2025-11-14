В Калининграде число частных детективов сократилось до пяти

В Калининградской области резко сократилось число частных детективов. С чем это связано, рассказал в пятницу, 14 ноября, во время брифинга начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Калининградской области полковник полиции Андрей Насонов.

«Детектив — это громко сказано. Полномочий у них ноль, — сообщил Насонов. — Детективы — это обычно бывшие сотрудники силовых структур. Какая-нибудь крупная компания в штате может содержать детектива. Они регистрируются как индивидуальные предприниматели, у них есть лицензия. По факту, это всё. Никаких полномочий. Это не как в фильмах иностранных, где они такие с пистолетами ходят и расследуют, как полицейские. У нас такого нет. Они ничего не могут делать: ни сбором информации заниматься, ничем».

Насонов добавил, что некоторые граждане считают, что детектива можно нанять, чтобы следить за мужьями или жёнами. При этом, такая деятельность будет считаться незаконной, если слежка ведётся без разрешения объекта наблюдения. Он также пояснил, что детективов, как и других ИП проверяют раз в три года.

«Каждый год они проходят комиссию, да. Но когда приходит время плановой проверки, как по любому ЧОПу, мы смотрим их договорные отношения, если они работают. Как правило, они не работают, на счетах ноль. Их у нас было 10−15 человек. Как только проверка подходит, они приходят и сдают свою лицензию. Так у нас их и осталось всего пять», — заключил Насонов.