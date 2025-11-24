В Калининграде приставы взыскали долг с мастера за недоделанную лестницу

Приставы взыскали долг с мастера за нарушение условий договора, согласно которому он должен был изготовить и установить лестницу. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Калининградка наняла самозанятого гражданина для изготовления и установки лестницы в жилом доме. Условия оплаты, качество материалов, сроки были подробно описаны в договоре. Мастер несвоевременно приступил к работам. Когда хозяйка предъявила претензии к промежуточному результату, он не стал исправлять дефекты и отказался продолжить монтаж. Вместе с тем мужчине уже были перечислены порядка 200 тыс. рублей в соответствии с договором.

Суд постановил расторгнуть договор и взыскать в пользу заказчицы уплаченные денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — всего 630 тыс. рублей.

Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов Московского района Калининграда. Сотрудники службы обратили взыскание на заработную плату должника. В качестве ограничительных мер был вынесен запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих калининградцу земельного участка площадью 12 соток и дома площадью 122 кв. м. Помимо прочего, под арест попали счета должника.

Комплекс мер поспособствовал полному погашению задолженности и дополнительной уплате исполнительского сбора 44 тыс. рублей. Денежные средства направили взыскательнице и в бюджет государства. Права заказчицы восстановлены.

